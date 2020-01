Was tun, wenn pflegende Angehörige krank werden und Betroffene nicht mehr pflegen können? Mehr Betten in Kärntner Pflegeheimen sollen nun Entlastung bringen.

Symbolfoto © Fotolia/Robert Kneschke

Er ist über 80 Jahre alt, sie wird in wenigen Jahren auch so alt sein. Seit er gebrechlich und dement wurde, pflegt sie ihn. Nun hat sie selbst gesundheitliche Probleme und müsste dringend ins Krankenhaus. Doch wer pflegt in der Zwischenzeit ihren Gatten? Wo kann er untergebracht und versorgt werden?