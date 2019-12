In den letzten drei Jahren hat sich die Zahl der Erkrankten in Kärnten auf 4000 vervierfacht. Land legt neue Infomaterialien auf.

Symbolfoto © miamariam - Fotolia

Scabies, im Volksmund Krätze genannt, ist eine sehr ansteckende und stark juckende Infektionskrankheit der Haut, die durch die Krätzmilbe (Sarcoptes Scabiei) hervorgerufen wird. Die Zahl der Erkrankten in Kärnten hat sich seit 2016 auf rund 4000 vervierfacht. Die Krätze breitet sich dort aus, wo viele Menschen zusammenkommen, also in Schulen, Kindergärten und Heimen.