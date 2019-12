Caritasdirektor Josef Marketz, am Dienstag von Papst Franziskus zum Kärntner Bischof ernannt, tritt erstmals vor die Presse. Seine Eingangsworte verkündete er zweisprachig.

Josef Marketz, designierter Kärntner Bischof © KK/Caritas

Im bischöflichen Palais in Klagenfurt, wo er ab 2. Feber wirken wird, gibt der designierte Kärntner Diözesanbischof Josef Marketz Freitag um 11 Uhr gemeinsam mit dem apostolischen Administrator der Diözese Gurk-Klagenfurt, Werner Freistetter, seine erste Pressekonferenz.

Der Kärntner Caritasdirektor Marketz (64) wurde am Dienstag von Papst Franziskus zum neuen Kärntner Bischof und damit Nachfolger von Alois Schwarz ernannt, der im Juli des Vorjahres nach St. Pölten gewechselt ist.

Live von der Pressekonferenz

Begleitet von großem Medieninteresse ließ es sich Marketz nicht nehmen, alle Anwesenden persönlich zu begrüßen. Seine Grußworte sprach er in Deutsch und Slowenisch. Lange habe er sich gegen den Gedanken gewehrt, Bischof in Kärnten zu werden, um das Amt schlussendlich doch "in voller Demut" zu übernehmen. Schließlich sei er mit Leib und Seele Caritas-Direktor gewesen. Die nach dem Abgang von Alois Schwarz öffentlich gewordenen Probleme innerhalb der Diözese blieben ebenfalls nicht unerwähnt. "Es gibt weiterhin Bedarf nach erklärenden und aufklärenden Gesprächen. Urteile zu sprechen steht mir aber nicht zu", sagte Marketz.

Zwei Bischöfe an einem Tisch

Marketz, Angehöriger der slowenischen Volksgruppe, ist damit designierter Bischof, die Weihe empfängt er am 2. Feber im Dom zu Klagenfurt durch den Salzburger Erzbischof Franz Lackner. Bis 2. Feber bleibt Marketz Caritasdirektor und Freistetter Apostolischer Administrator und damit interimistischer Kirchenchef in Kärnten. Somit sitzen Freitag zwei Bischöfe Seite an Seite: Freistetter ist Militärbischof, Marketz ist ernannter Bischof.

Erste inhaltliche Aussagen?

Spannend wird es, was Marketz über sein Amtsverständnis als Kärntner Bischof sagen wird und auch zur Ära seines Vorgängers Alois Schwarz, die mit schweren Vorwürfen zur wirtschaftlichen Führung des Bistums, zu seiner Lebens- und Amtsführung konfrontiert ist. Als Caritasdirektor hielt sich Marketz in dieser Causa stets bedeckt, Aussagen von ihm dazu gibt es bisher nicht.