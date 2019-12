Facebook

© APA/GINDL

Die Mietpreise haben sich in den vergangenen Jahren im privaten und öffentlichen Bereich unterschiedlich entwickelt. Während die Wohnkosten in Genossenschaftswohnungen um sechs Prozent geringer sind, hat sich Wohnen für Privatmieter um 7,5 Prozent verteuert. Das hat eine Umfrage der Arbeiterkammer Kärnten unter 660 Mietern ergeben. Das Ergebnis zeige den Handlungsbedarf. "Um den Wohnungsmarkt in den Griff zu bekommen und Druck auf die Marktpreise auszuüben, müssen mehr geförderte Wohnungen gebaut werden", fordert AK-Präsident Günther Goach. Zudem müsse die Politik die Einkommensgrenzen für Gemeindewohnungen anheben, um auch den Mittelstand zu entlasten.