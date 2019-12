Gegen Wissenslücken Land Kärnten will Schulfahrten nach Mauthausen fördern

Facebook

Ein Besuch in Mauthausen soll zukünftig für jeden Schüler stattfinden © APA/SCHNEIDER

Exkursionen zur KZ-Gedenkstätte Mauthausen werden in Zukunft von der öffentlichen Hand unterstützt. Das hat der Ausschuss für Recht, Verfassung, Immunität, Volksgruppen und Bildung des Landtages auf Antrag des Team Kärnten einstimmig beschlossen. Ein Beschluss im Landtag soll im Dezember folgen. "Das ist ein Meilenstein. Jeder Schüler muss einmal das Konzentrationslager besuchen, um so einen tiefgreifenderen Einblick auf dieses so grauenhafte und schreckliche Kapitel zu erlangen", sagt Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer.