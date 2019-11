Facebook

In Kärnten wartet man auf das Bollettino aus dem Vatikan © Fotolia

"Wir sind Bischof" posteten Kärntner Volksgruppenangehörige Mittwoch Abend via Facebook erfreut, nachdem die Exklusivmeldung der Kleinen Zeitung bekannt geworden war, dass Caritasdirektor Josef Marketz (64) Kärntner Bischof werden soll. Eine offizielle Bestätigung der römischen Stellen gab es auch am Donnerstag noch nicht. Kirchenkenner warteten um 12 Uhr Mittags das Bollettino ab, den Pressedienst des Vatikans, wo in der Regel der Name des neuen Bischofs bekannt gegeben wird. Dem muss vorausgehen, dass der Heilige Stuhl laut Österreichischem Konkordat den Namen des Bischofskandidaten der Bundesregierung mitteilt, um diese zu befragen, ob sie gegen die Ernennung Bedenken allgemeiner politischer Art hat.