Interne Informationen Josef Marketz soll der neue Kärntner Bischof werden

Josef Marketz soll Kärntner Bischof werden © KK

Das Warten hat offenbar ein Ende. Wie die Kleine Zeitung Mittwoch Nachmittag aus informellen Quellen erfahren hat, soll der Kärntner Caritas-Direktor Josef Marketz (64) der neue Kärntner Bischof werden. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür noch nicht, allerdings einige klare Indizien. So soll Marketz am Wochenende in Rom gewesen sein.