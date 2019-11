Wegen fehlender Unterlagen wurde am Dienstag die Sitzung des Kontrollausschusses im Landtag abberaumt. FPÖ sieht "skandalöse Behinderung der Aufklärungsarbeit". SPÖ, ÖVP und Team Kärnten kritisieren Absage.

Schaunigs Befragung wurde abgesagt © Markus Traussnig

Im Kontrollausschuss des Kärntner Landtages hätte am Dienstag Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) zum Thema Landesgesellschaften befragt werden sollen. Der Ausschussvorsitzende Gernot Darmann (FPÖ) hat die Sitzung aber kurzfristig abberaumt. Bis eine Stunde vor Sitzungsbeginn habe man zugewartet, "dass die von den Landesgesellschaften und den zuständigen Mitgliedern der Kärntner Landesregierung angeforderten Unterlagen einlangen. Dies ist nicht geschehen", begründet die FPÖ in einem Schreiben an die Landtagsdirektion.