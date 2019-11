Teilnahmezahlen an Skitagen- und kursen in Kärnten gehen seit Jahren zurück. Neben günstigen Skikarten sollen auch Lehrer für Motivation sorgen.

4351 Kärntner Volksschüler nahmen im Schuljahr 2018/2019 an Schulskitagen teil. 2014/2014 waren es noch 6727 Volksschüler © U. J. Alexander - stock.adobe.com

Rund 300.000 Euro pro Jahr nahm das Land Kärnten einst in die Hand, damit Kärnten Schüler beim Skikurs kostenlos Lift fahren können. Seit 2015 gibt es diese Gratis-Aktion nicht mehr. Die Teilnahmezahlen an Skikursen- und tagen in Kärnten gingen danach deutlich zurück: 12.399 Schüler waren es 2014/2015, in der Saison 2018/2019 nur noch 7734.