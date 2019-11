Facebook

Wofür wie viel Geld ausgeben? Darum geht es beim Budgetlandtag im Dezember © Fotolia

In der finalen Arbeit von Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) als Finanzreferentin und der neuen Leiterin der Finanzabteilung des Landes, Daniela Ebner samt Team ist das Landesbudget 2020. Am 19. November legt Schaunig den Voranschlag dem Kollegium der Landesregierung vor, am 21. November hält sie im Landtag, der die Budgethoheit hat, ihre Budgetrede und skizziert Schwerpunkte und Zielvorgaben. Der Landtag selbst debattiert die einzelnen Budgetbereiche und beschließt das Gesamtprodukt dann kurz vor Weihnachten. Der Budgetlandtag ist für 18. bis 20. Dezember festgesetzt. Es ist das zweite Landesbudget, das nach dem neuen Haushaltsrecht, der Doppik, erstellt wurde. Es werden nicht nur Einnahmen und Ausgaben dargestellt, sondern auch Vermögensveränderungen.