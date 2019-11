Facebook

Ein Feriendorf am Ossiacher See wechselt den Besitzer © Traussnig

2007 hat das Land Kärnten unter dem damaligen Landeshauptmann Jörg Haider dem ÖBG mehrere Immobilien und Liegenschaft an Ossiacher See, Maltschacher- und Hafnersee gekauft. Der Kaufpreis lag bei 43 Millionen Euro. Jahre später hat dieser Deal den Landtag in Form eines Untersuchungsausschusses beschäftigt.