Bei der Bischofskonferenz, die diese Woche in Wien und Niederösterreich tagt, könnte die vorerst interne Information durch den Nuntius an die Bischöfe erfolgen, wer der neue Kärntner Bischof wird.

Die Bischofskonferenz tagt ab Montag und würde als erste informiert © APA/FOTO KUSS

In katholischen Kirchenkreisen in Kärnten blickt man mit einer gewissen Spannung auf die turnusmäßige Tagung der Katholischen Bischofskonferenz, die vom 4. bis 7. November in Wien und Niederösterreich (Kloster Laab im Walde) unter dem Vorsitz von Kardinal Christoph Schönborn stattfindet. Zum ersten Mal überhaupt tagen die Mitglieder der katholischen wie orthodoxen Bischofskonferenz gemeinsam (in Wien).