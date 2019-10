Facebook

Markus Malle geht seinen eigenen Weg und brüskiert damit Peter Kaiser und die SPÖ © Helge Bauer

Ein Alleingang von ÖVP-Klubchef Markus Malle trübt die Stimmung in der einträchtigen rot-türkisen Regierungskoalition. Stein des Anstoßes ist eine „Roadshow“ unter dem Titel „Stirbt Kärnten aus?“, die am 28. Oktober startet, vom ÖVP-Landtagsklub initiiert wurde und heute der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Zehn Experten rund um die Themen Tourismus, Digitalisierung, Mobilität oder regionale Strategien sollen der Politik und den Bürgern Möglichkeiten aufzeigen, um der negativen Bevölkerungsentwicklung in Kärnten den Kampf ansagen könnte.