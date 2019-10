Facebook

Die Kärntner Heimatverbände wollen das Jubiläumsjahr 2020 gemeinsam begehen © Kleine Zeitung/Weichselbraun

"Es geht um das Gemeinsame im Land", sagt Josef Feldner, Obmann des Kärntner Heimatdienstes (KHD). Am vergangenen Wochenende war Feldner, der am Mittwoch seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, in seine Position wiedergewählt worden, „im Sinne der Kontinuität“ wie der ehemalige Landtagspräsident Rudolf Schober (SPÖ) betonte, der nun als Obmannstellvertreter im Vereinsvorstand fungiert.