Zu wenig Personal und Zeit, schlechtes Gehalt: Nach Kritik der Kärntner Pädagogen an Rahmenbedingungen in Kinderbetreuungseinrichtungen kritisiert das Team Kärnten die regierenden Parteien.

Die Pädagogen in Kärntner Kinderbetreuungseinrichtungen schlagen Alarm: Es fehle an Zeit und Personal, Gehalt sei zu niedrig (Symbolfoto) © oksix - stock.adobe.com

Pädagoginnen würden „körperlich und psychisch ausgebeutet“ für ein zu geringes Gehalt. Mit dieser Aussage ließ eine Kindergärtnerin in einem Brief an die Kleine Zeitung aufhorchen. Auch Elisabeth Nuart, Vorstand der Berufsgruppe der elementaren Bildungseinrichtungen Kärntens, klagt über schlechte Rahmenbedingungen, die zu Stress, Überforderung und Selbstzweifel führen würden. Jetzt hat sich dazu auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer zu Wort gemeldet. Der Kärntner Oppositionspolitiker übt in diesem Zusammenhang heftige Kritik an der Landesregierung und fordert diese zum Handeln auf.