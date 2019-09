Facebook

Wener Kogler, Olga Voglauer: Die Grünen profitieren von den Wahlkarten © KLZ/Weichselbraun

Seit Montag Abend ist eine erste (große) Tranche an Briefkartenstimmen ausgezählt. Für Kärnten bedeutet es weitgehend marginale Verschiebungen im vorläufigen Ergebnis: Die ÖVP liegt nun bei 34,93 Prozent (+8,09) und weit vorne auf Platz eins. Zum ersten Mal überhaupt bei einer Wahl in Kärnten. Die SPÖ behält mit 26,20 (-3,12) Prozent Platz zwei. Die FPÖ sackte auf 19,81 (-11,9) ab, mit dem Auszählen der Wahlkarten wurde das Minus noch größer. Am Wahlabend waren es minus elf Prozent. Die Neos kommen derzeit auf 6,77 (+2,46), Jetzt liegt bei 1,66 (-1,95) Prozent. Die Grünen profitierten von den Wahlkarten am stärksten, sie kommen nun auf 9,44 Prozent (+7,02). Am Wahlabend waren es 8,50 Prozent. Damit ist das Nationalratsmandat via Landesliste für Olga Voglauer fix. Hätte es auf diesem Weg nicht gereicht, würde Voglauer über die Bundesliste einen Parlamentssitz erhalten.