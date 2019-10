Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle © Zore

Was hat Sie am Kärntner Nationalratswahlergebnis überrascht?

KATHRIN STAINER-HÄMMERLE: Der letzte Mobilisierungsschub weg von der FPÖ ist stark ausgefallen. Die Hälfte der Stimmen ist zur VP gegangen, womit sich auch in Kärnten Platz eins ausgegangen ist. Die FP hat von hohem Niveau ausgehend stark verloren, ist immer noch über dem Bundesergebnis gelandet. Erwartungsgemäß haben Grüne und Neos weniger erreicht als bundesweit. Kleinparteien haben es in Kärntner schwerer. Die SP hat flächendeckend und auch in Villach nicht Platz eins geschafft. Hätte es eine Wendestimmung gegeben, hätte die SP profitieren können.