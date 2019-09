Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Künftige Parlamentarier? Köstinger, Weber, Obernosterer, Scheucher, Angerer, Ragger, Kucher, Oberrauner, Köchl, Voglauer (von links oben) © APA, Traussnig (4), Weichselbraun, Bauer, KK (3)

Noch gibt es kein amtliches Endergebnis der Nationalratswahl in Kärnten, noch werden Wahlkarten und Vorzugsstimmen ausgezählt, die Verschiebungen bringen könnten, wegen der Vorzugsstimmen vor allem in der ÖVP. Bis Donnerstagabend soll dann weitgehend Klarheit herrschen, wer für Kärnten in den Nationalrat in Wien einzieht.