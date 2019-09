Noch nie war die ÖVP bei einer Wahl auf Platz eins in Kärnten. Grüne legen kräftig zu, auch Neos sind Wahlgewinner in Kärnten. SPÖ verliert erneut, bleibt aber Zweiter. FPÖ verliert zweistellig und wird Dritter.

Ausgelassen die Stimmung in den Kärntner türkisen Reihen bei der Wahlparty am Abend © KLZ/Weichselbraun

"Ich weiß, wie schön das Gefühl ist“, sagte Landeshauptmann und SPÖ-Chef Peter Kaiser Sonntagabend in Richtung Kärntner Gewinner dieser Nationalratswahl (und in Erinnerung an SPÖ-Gewinne bei den Landtagswahlen). Überschwänglich war der Jubel in den Kärntner türkisen Reihen mit Parteichef Martin Gruber „über den Erdrutschsieg und das historische Ergebnis“. Spitzenkandidatin Elisabeth Köstinger war gar nicht dabei, sondern als neuerliche Ministeranwärterin und Bundeslisten-Zweite an der Seite von Sebastian Kurz in Wien.