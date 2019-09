Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Grenzzaun dieser Art soll an der Grenze zu Slowenien entstehen © Gubisch

Die Freiheitliche Partei will Österreich und damit auch Kärnten mit einem Grenzzaun vor einer "drohenden Massenimmigration" schützen. Deshalb werden die Kärntner Blauen in der am Donnerstag stattfindenden Landtagssitzung einen Dringlichkeits-Antrag einbringen. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, mit der Bundesregierung Kontakt aufzunehmen mit dem Ziel, den "Grenzschutz im Süden" (FPÖ-Obmann Gernot Darmann) sicherzustellen.