Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die sechs Spitzenkandidaten auf dem Kleine Zeitung-Prüfstand © KLZ/Traussnig

Die Autos standen vor dem Gebäude, die Anreiseform war also eindeutig, auch weil einige direkt von der vortägigen Parlamentssitzung in Wien angereist sind. Gut 90 Minuten lang debattierten die Kärntner Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl Freitagabend auf der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt über ihre grundsätzlichen Positionen (etwa zum Klimaschutz) und Anliegen für Kärnten. Erwin Angerer (FPÖ), Philip Kucher (SPÖ) und Elisabeth Köstinger (ÖVP) haben bereits Parlamentserfahrung. Alle drei, die auch 2017 Kärntner Spitzenkandidaten waren, bekräftigten gegenüber den beiden Moderatoren Adolf Winkler (Chefredakteur-Stellvertreter) und Uwe Sommersguter (Mitglied der Chefredaktion), wie wichtig in Kärnten zur Stärkung des ländlichen Raumes der Ausbau des öffentlichen Verkehrs ist. Das Thema erhielt Einstimmigkeit. Denn auch Markus Unterdorfer-Morgenstern (Neos), Rudolf Mang (Jetzt) und die Grüne Olga Voglauer sind klar für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Die drei gehen zum ersten Mal als Spitzenkandidaten ins Rennen um einen Parlamentssitz und hoffen auf Mandate.