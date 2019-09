"Chaotische Zustände"In der Bildungsdirektion wurden Daten gelöscht

Facebook

Beruflich und privat waren Stefan Sandrieser (links) und Robert Klinglmair bisher oft gemeinsam zu sehen. © Facebook Sandrieser

Was ist los in der Kärntner Bildungsdirektion? Das fragen sich seit Schulbeginn nicht nur Mitarbeiter, Lehrer und Direktoren, sondern neuerlich sogar Bildungsdirektor Robert Klinglmair selbst. Wie am Mittwoch bekannt wurde, entstanden die aktuellen Probleme bei der Zuteilung von Pädagogen an alle Kärntner Schulen, weil in der Bildungsdirektion Datensätze gelöscht wurden.