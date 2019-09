In der neuen Parteizentrale in Klagenfurt wird Ex-Bürgermeisterin Marialuise Mittermüller ab Oktober tätig. Parteichef Darmann will Hilfestellungen nicht parteipolitisch sehen. "Es geht nur um den Menschen."

Ex-Bürgermeisterin Marialuise Mittermüller bringt ihre langjährige Erfahrung in Sozialfragen ein © KK/Bergmann

Menschen in sozialen Härtefällen oder bei finanziellen Engpässen Hilfestellung zu geben, sie an die richtigen Stellen weiterzuvermitteln, das ist die Grundintention des Bürgerbüros, das jetzt die FPÖ-Kärnten in ihrer neuen Parteizentrale in der Dr. Franz Pallasgasse 1 in Klagenfurt installiert.