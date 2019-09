Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Liste Wandel: Franz-Josef Lesjak, Dani Platsch, Christian Raming (von links) © KLZ/Markus Traussnig

Drei „Leuchtturmprojekte“ für Kärnten hat am Dienstag Christian Raming, Kärntner Nationalratswahl-Spitzenkandidat der Liste „Wandel“, gemeinsam mit dem Zweitplatzierten Franz-Josef Lesjak und Dani Platsch von der Bundespartei vorgestellt. Man will eine „Modellregion Kärnten“, in der ein Verkehrskonzept mit dem Schwerpunkt Rad, das bedingungslose Grundeinkommen und das Zusammenleben von Jung und Alt als Beispiel für ganz Europa erprobt werden sollen. Die zweite Idee betrifft die „Radregion Kärnten“, in der das touristische Angebot auf das Fahrrad konzentriert wird. Angestrebt wird eine Kärnten-Karte für den öffentlichen Verkehr um einen Euro pro Tag. „Wandel“ will Kärnten zudem zur Hanfregion Nummer eins in Europa machen. Dazu Listenzweiter Lesjak: „Mit Hanf können fossile Brennstoffe ersetzt werden. Dann fließen Millionen aus Österreich nicht mehr nach Arabien, sondern nach Kärnten.“