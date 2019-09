Gruber im Interview"Das Land kann beim Flughafen nicht mitfinanzieren"

Facebook

Landesrat Martin Gruber will ordentlich in den Straßenbau investieren © ©helgebauer

Die drängendste Frage an den Straßenbaureferenten gleich vorweg: Warum sind Kärntens Straßen zum Teil in einem so katastrophalen Zustand?

MARTIN GRUBER: Weil frühere Landesregierungen nicht so viel Wert darauf legten, Landesstraßen zu erhalten. Wir haben viele Straßen in der schlechtesten Kategorie. Diese in kurzer Zeit in akkuraten Zustand zu bringen, funktioniert nicht. Aber es ist gelungen, das investive Straßenbau-Budget auf fast 30 Millionen Euro zu verdoppeln.