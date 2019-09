Facebook

Spitzenkandidat Iva Hajnal (mitte) mit seinen Mitstreitern © Gerd Eggenberger

„Die Spaltung in der Gesellschaft auflösen,“ nennt die KPÖ als eines ihrer inhaltlichen Hauptziele. Beim Wahlkampfauftakt im Klagenfurter „Volxhaus“ am Dienstagabend wies Spitzenkandidat Ivo Hajnal darauf hin, dass die Spaltung in Österreich zwischen Reich und Arm oder In- und Ausländern immer größer werde: „Gerade die Kärntner wissen ganz genau, wieviel Unheil Spaltung verursachen kann.“