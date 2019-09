Facebook

Gernot Darmann © APA/GERT EGGENBERGER

In Kärnten hat es am Sonntag Wirbel um Aussagen des Kärntner FPÖ-Parteiobmannes Gernot Darmann gegeben. Darmann hatte bei einer Pressekonferenz gesagt, Drogendealer "sollten gescheiter die Zellen mit einer Zahnbürste putzen, als weiterhin unsere Kinder auf den Straßen zu vergiften". Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle sagte am Sonntag, das rufe "Erinnerungen an unselige Zeiten hervor".