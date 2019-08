Kickl deponiert: Man müsse ÖVP an der Hand nehmen, "damit sie nicht umfällt und schwächelt". Landesobmann Darmann will, dass "Drogengauner ihre Zellen mit Zahnbürsten putzen, statt unsere Kinder zu vergiften."

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

FPÖ-Wahlkämpfer: Erwin Angerer, Gernot Darmann, Herbert Kickl © Kulmer

Kärnten-Wahlkampftag von Ex-Innenminister Herbert Kickl, jetzt FPÖ-Klubobmann. In der neuen Parteizentrale der Kärntner Freiheitlichen in Klagenfurt, mit Bild von Jörg Haider im Medien- und Sitzungsraum, stellt der gebürtige Kärntner mehrfach klar: Nach dem 29. September, bei der von der FPÖ angestrebten Fortführung der türkis-blauen Bundesregierung, müsse es wieder einen freiheitlichen Innenminister geben. Kickl lässt keinen Zweifel, dass er "selbst weiter machen will". Weil er für die Bevölkerung der "Sicherheitsgarant" sei, gegen illegale Migration und Asylmissbrauch aktiv werde. Schutz der "Südgrenze", in Kärnten ein historisch besetzter Begriff, darum gehe es, wenn nun wieder verstärkt Flüchtlingsströme drohen. Als Innenminister würde er Grenzkontrollen fortsetzen und Vorbereitungen treffen, diese auch an der Grenze zu Italien zu machen."