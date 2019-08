Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die drei Spitzenkandidaten des BZÖ beim Wahlakampfauftakt © KLZ/KULMER

Mit einem Traktor-Gespann sind die drei Spitzenkandidaten des BZÖ am Mittwoch in den Nationalratswahlkampf gestartet. Martin Rutter, Helmut Nikel (Obmann) und Karlheinz Klement (Generalsekretär) verfügen nur über ein geringes Wahlkampf-Budget und versuchen daher mit originellen Ideen Aufmerksamkeit zu erregen. Das „Korrektiv in der österreichischen Politlandschaft“ sucht das persönliche Gespräch mit den Wählern.