Der Andrang beim Kurz-Besuch in St. Andrä war groß © KLZ/Weichselbraun

Ein klares Nein zum Ausbau des Atomkraftwerkes Krsko in Slowenien gab es Montag auch von ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz bei seinem Wahlkampftag in Kärnten. Der kurzfristig organisierte Termin in der Buschenschank Geißelbacher ober St. Andrä im Lavanttal wurde mit knapp 300 Besuchern zur Großveranstaltung, was selbst Funktionäre überraschte. „Kurz zieht halt“, meinte einer im türkisenT-Shirt aus dem Team „Wir für Kurz“.