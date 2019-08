Facebook

Die Spitzenkandidaten der Kärntner SPÖ für die Nationalratswahlen © Gert Eggenberger

Bleistifte statt Kugelschreiber, Bäume statt Plakate. Die Kärntner SPÖ setzt im Nationalratswahlkampf auf Naturschutz. Landesgeschäftsführer Andreas Sucher bei der Kandidaten-Präsentation am Mittwoch in Klagenfurt: "Wir verzichten auf die üblichen Wahlgeschenke und wollen stattdessen alle Ortsorganisationen animieren, in ihrem Wirkungsbereich Bäume zu setzen." 1000 Buchen und Obstbäume stelle die Landespartei zur Verfügung.