Gerhard Köfer"Man muss wissen, was man kann und was nicht"

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer über die Oppositionsrolle im Landtag, das Nicht-Antreten bei der Nationalratswahl und seine Gelüste auf den Bürgermeistersessel in Spittal an der Drau.

Gerhard Köfer denkt an seine Bürgermeisterkandidatur bei der Wahl 2021 © KLZ/WEICHSELBRAUN

Nach eineinhalb Jahren Oppositionsarbeit im Landtag: Was ist das Schwierigste daran?

Gerhard Köfer: Dass man nicht die gleichen Möglichkeiten hat wie die Koalitionsparteien in der medialen Berichterstattung. Viele Dinge, die wir aufzeigen, einbringen, kontrollieren, finden nur schwer den Weg an die Öffentlichkeit.