Auf Wahlkampf in Klagenfurt: Beate Meinl-Reisinger und Markus Unterdorfer-Morgenstern © KLZ/Weichselbraun

Ein Mittagessen mit Unternehmern in Pörtschach (Partei-Sponsor Hans Peter Haselsteiner war nicht dabei), dann eine kurze Straßenaktion in Klagenfurt, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, Medientermine und am Abend - gleich wie im Vorjahr - das Feuerwehrfest in Tschwarzen (Feldkirchen). Beate Meinl-Reisinger, Neos-Chefin und Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl, hatte gestern ihren Kärnten-Tag. Die Pinken wollen das nicht als Wahlkampf sehen, offiziell ist von der „jährlichen Sommertour“ die Rede.

Neos-Landessprecher Markus Unterdorfer-Morgenstern, der auch Kärntner Spitzenkandidat für die Nationalratswahl ist, will am 29. September ein Direktmandat und damit einen Parlamentssitz schaffen. Rund 25.000 Stimmen wären dafür notwendig. Bei der Landtagswahl 2018 waren es 2,1 Prozent oder 6307 Stimmen, bei der Nationalratswahl 2017 4,31 Prozent (14.692 Stimmen). Bei den EU-Wahlen im Mai dieses Jahres kamen die Kärntner Pinken auf 7,7 Prozent oder 17.259 Stimmen. In Prozent gemessen wäre es ein Nationalratssitz. „Die Partei ist in der Aufbauphase“, sagt Meinl-Reisinger, die auf Bildung als Hauptthema setzt. Konkret auf ein zweites Pflicht-Kindergartenjahr für Kinder mit Förderbedarf und dass kein Kind die Schule ohne mittlere Reife verlässt. Meinl-Reisinger fordert verkürzte Sommerferien ein. „Neun Wochen sind zu lang, sechs Wochen reichen.“ Plus eine Woche Herbstferien. Vor allem für Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen seien neun Wochen zu lange. Laut Pädagogen gebe es „in jedem Herbst einen Knick“. Es dürfe auch nicht sein, dass es eine Frage des Geldes sei, ob sich jemand für sein Kind ein Feriencamp leisten kann. Schulen müssten Angebote zur Betreuung im Sommer liefern.