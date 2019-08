Schaunig im Interview"Für die Neuverschuldung in Kärnten gibt es klare Regeln"

Facebook

Im Juli wurde im Landtag der Rechnungsabschluss 2018 mit einem Überschuss von 57 Millionen Euro beschlossen. Für heuer sind aber Neuschulden von 83 Millionen budgetiert. Fehlt es der Landesregierung an Sparwillen?

GABY SCHAUNIG: Nein, aber wir haben Probleme, die uns noch für Generationen belasten werden. Zwischen 2003 und 2013 wurden 2,2 Milliarden Euro Schulden gemacht. Zudem wurden Wohnbauförderungsdarlehen in Höhe von 688 Millionen Euro und Anteile an der Kärntner Energie Holding in Höhe von 300 Millionen Euro verkauft. Nachhaltig investiert wurde damit nicht. Wir haben viele Straßen, Schulen, Amtsgebäude in desolatem Zustand übernommen.