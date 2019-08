Facebook

Am Donnerstag wird das neue Kärntner Raumordnungsgesetz, um das es ein jahrelanges Tauziehen zwischen SPÖ und ÖVP gab, in Begutachtung geschickt. Besonders heftig diskutiert wurden die neuen Maßnahmen zur Befristung von Bauland. „Das Bauland soll so benutzt werden, wie der Name schon sagt: Zum Bauen“, sagt ÖVP-Verhandler Landtagsabgeordneter Herbert Gaggl.