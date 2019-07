Mit einem Memorandum wollen Volksgruppenvertreter die Realisierung der in den Gesetzen verankerten Rechte bis zum Gedenkjahr 2020 verwirklicht sehen.

Sonja Kert-Wakounig und Rudi Vouk von "SKUP" © Markus Traussnig

Lange Zeit herrschte Ruhe um die slowenische Volksgruppe in Kärnten. Jetzt hat sich eine neue Initiativgruppe zu Wort gemeldet. Sie nennt sich „SKUP“ ("Slowenischer Konsens für Verfassungsrechte") und setzt sich für die Umsetzung jener Minderheitenrechte ein, die im österreichischen Volksgruppengesetz und in der Verfassung festgeschrieben sind. Die Initiatoren haben ein Memorandum vorgelegt, in dem detailliert jene Minderheitenrechte aufgezählt sind, die seit Jahren auf ihre Realisierung warten.