Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Barbara Roschitz, Daniela Ebner, Angelika Fritzl © LPD

Fünf der 14 Abteilungen im Amt der Kärntner Landesregierung sind am Mittwoch per Beschluss der Landesregierung neu besetzt worden. Die wichtigste Neubesetzung betrifft wohl die Finanzabteilung, deren bisheriger Leiter Horst Felsner mit 31. März heurigen Jahres in den Ruhestand getreten ist. Sein Amt übernimmt Daniela Ebner, die bisherige Büroleiterin von Finanzreferentin Gaby Schaunig. Die FPÖ bewertet diese Bestellung als SPÖ-Postenschacher. Obmann Gernot Darmann: „Wozu braucht es eine Objektivierung, wenn der Favorit mit dem roten Parteibuch schon als Sieger feststeht?“