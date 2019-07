Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Walter Brunner ist der neue Landesjägermeister © Kleine Zeitung

Der neue Landesjägermeister Walter Brunner, der am Samstag zum Nachfolger von Ferdinand Gorton gewählt wurde, will nach der Aufregung der letzten Zeit nun das „Image der Jägerschaft in der Öffentlichkeit verbessern“ und mehr mit der Basis und den Kritikern reden.