Administrator Freistetter Was der neue Interimsleiter der Kärntner Kirche plant

Apostolischer Administrator Werner Freistetter © APA/Hans Punz

Exakt vor einem Jahr, am 2. Juli 2018, startete in der Katholischen Kirche Kärnten eine neue Ära. Eine Tag, nachdem Bischof Alois Schwarz als neuer Bischof von St. Pölten amtseingeführt worden war, wurde Engelbert Guggenberger (66) vom Domkapitel einstimmig zum Diözesanadministrator und damit Interimsleiter der Kärntner Kirche gewählt. Er sollte bleiben, bis ein neuer Bischof für Kärnten von Rom ernannt ist. Transparenz und Aufklärung stellte er über seine Tätigkeit. Den Prüfbericht zum Bistum der Ära Schwarz veröffentlichte er entgegen der Weisung aus Rom, eine apostolische Visitation der Kärntner Kirche mit Salzburgs Erzbischof Franz Lackner an der Spitze folgte. Die Kärntner Interimsführung setzte personelle und strukturelle Maßnahmen.