Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werner Kogler oder Olga Voglauer © KLZ/Weichselbraun

Trotz der drückenden Hitze herrschte bei der Landesversammlung der Kärntner Grünen am Samstag im Klagenfurter Europahaus Aufbruchstimmung. Die unerwartete Nationalratswahl am 29. September hat die Partei in Zugzwang gebracht. Olga Voglauer, Biobäuerin aus Ludmannsdorf, die mit 100 Prozent der 84 Delegiertenstimmen zur Spitzenkandidatin gewählt wurde: „Eigentlich wollten wir die Sommerpause zur Konsolidierung nutzen.“