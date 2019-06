Entlassener Administrator Guggenberger"Der Brandstifter wird weiter geschützt"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Guggenberger wurde von hochrangigen Kirchenvertretern begleitet © Sebestyen

In seiner ersten Stellungnahme nach seiner Ablöse als Diözesanadministrator der Diözese Gurk geht Engelbert Guggenberger mit der katholischen Führung in Rom und Wien hart ins Gericht. Er werde die Entscheidung zwar akzeptieren, dennoch bleibe er seinem Gewissen und seinem Weg für Offenheit und Transparenz treu. "Meine Ablöse ist ein ungeeigneter Versuch, sich eines unbequemen Mahners zu entledigen", sagt Guggenberger. Er sei als Brandmelder entfernt worden, die Brandstifter werden weiter geschützt und bleiben im Amt, sagte er in Anspielung auf die Zeit von Alois Schwarz als Bischof von Kärnten.