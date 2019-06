Kärnten - Slowenien"Als Nachbarn haben wir gemeinsam mehr Chancen"

Facebook

Generalkonsul Milan Predan © KLZ/Markus Traussnig

Nach vier Jahren als Generalkonsul Sloweniens in Kärnten kehren Sie Ende Juli nach Ljubljana zurück: Was ist das für ein Kärnten, aus dem Sie weggehen?

MILAN PREDAN: Als ich 2015 nach Kärnten kam, war das verbesserte Klima spürbar. Es hat sich fortgesetzt. Man merkt, dass Zweisprachigkeit mehr und mehr auch in Kärnten Normalität wird. Politiker sagen bei Ansprachen zumindest wenige Sätze in Slowenisch. Es gibt Fortschritte durch zusätzliche zweisprachige Ortshinweisschilder nach Gemeinderatsbeschlüssen, etwa in Bleiburg/Pliberk. Es wäre schön, wenn das auch für Sielach/Sele in Sittersdorf möglich wäre. Es sind kleine symbolische Schritte. Doch wenn man die gesamte Geschichte sieht, so sind sie von Bedeutung.