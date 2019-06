Kandidatenliste der SPÖ Kärnten für Nationalratswahl beschlossen. Rendi-Wagner war in Klagenfurt dabei und erhielt volle Rückenstärkung. Sie will Kärntner Erfolgsweg von 2013 gehen, als SPÖ wieder Nummer 1 wurde.

Der Kärntner Spitzenkandidat Philip Kucher mit Pamela Rendi-Wagner und Peter Kaiser © Markus Traussnig

Das war bereits der Wahlkampfauftakt für die Nationalratswahlen am 29. September, der Mittwoch Abend im Rahmen der Kärnten-Konferenz der SPÖ im Lakesidepark in Klagenfurt stattfand. „Wir sind da für den Neustart aus den Trümmern der türkis-blauen Koalition und deren Allmachtsfantasien“, rief Landesgeschäftsführer Andreas Sucher den 266 Delegierten zu. Sie wurden von Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner sowie Landesparteichef Peter Kaiser auf den Wahlkampf eingeschworen – samt oftmaligem Hinweis auf das Ibiza-Video, den Anlassfall für die Regierungskrise und die Neuwahlen. Rote Zielvorgabe: „Wir wollen jene Partei sein, die die erste gewählte Bundeskanzlerin in Österreich stellt.“