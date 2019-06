Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gruppenfoto der österreichischen Bischöfe bei ihrer Tagung in Mariazell © APA/Kuss

Es ist eine Premiere, die Mittwoch in Mariazell stattfindet, wo seit Montag die Sommer-Vollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz unter Vorsitz von Kardinal Christoph Schönborn tagt. Erstmals kommt es am Vormittag zum offiziellen Zusammentreffen des neuen Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, mit den Österreichischen Bischöfen. Der gebürtige Spanier folgte auf den in Pension gegangenen bisherigen Nuntius Peter Stephan Zurbriggen.