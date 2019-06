Kleine Zeitung +

Nationalratswahl Kärntner SPÖ setzt wieder auf Philip Kucher als Spitzenkandidat

Kandidatenliste wird am Mittwoch bei Kärntenkonferenz der SPÖ fixiert. Klaus Köchl will vom Landtag in den Nationalrat wechseln. Rochade auch auf der Villacher SPÖ-Liste.