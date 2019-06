Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pahor und Van der Bellen wollen in Kärnten gemeinsam gedenken © APA

Eine gemeinsame Feier zum Jubiläum 100 Jahre Volksabstimmung in Kärnten wäre ein „guter Weg“ sagte gestern der slowenische Präsident Borut Pahor nach seinem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien. Denn Österreich und Slowenien hätten nun die „gleiche Heimat“, die EU. Pahor appellierte an Österreich, zum Jubiläum eine Geste zugunsten der Kärntner Slowenen zu setzen; etwa die Finanzierung von Kindergärten oder der slowenischen Zeitung „Novice“. Er versprach, sich weiter für die „deutschsprachigen Slowenen in Slowenien“ einzusetzen. Es sei alles zu tun, „um die Identität zu erhalten“.