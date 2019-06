Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christof Zernatto, langjähriger Landeshauptmann von Kärnten © KLZ/Weichselbraun

Sind Sie ein schwarzer oder ein türkiser ÖVP-Alt-Landeshauptmann?

CHRISTOF ZERNATTO: Über die Farbenlehre mache ich mir wenig Gedanken. Sebastian Kurz hat die ÖVP vor dem Totalabsturz bewahrt. Worauf ich sehr gespannt bin, ist das klare Ziel, auf das man hinsteuert.



Sie sehen das Ziel nicht?

Unverkennbar ist der mehr nach rechts orientierte Kurs. Das ist Erfolgsfaktor, weil dadurch die FPÖ an Attraktivität für Wechselwähler verloren hat und die Abgrenzung zur SPÖ besser funktioniert. Wovor alle Angst haben, das sehe ich nicht: eine „Orbanisierung“. Da kenne ich meine gute alte ÖVP gut genug. Die Fähigkeit zum Interessensausgleich innerhalb der Partei durch die Bünde, was ihr oft als Nachteil erschienen ist, wird keine extremen Positionen zulassen. Für eine Mitte-Rechts-Partei, als die sich die ÖVP zunehmend profiliert, ist in Österreich hinreichend Platz.