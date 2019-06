SPÖ dafür, ÖVP unentschlossen Neue Chance auf Rauchverbot spaltet den Landtag

SPÖ will neue Regierung auffordern, die Aufhebung des Rauchverbotes in der Gastronomie rückgängig zu machen. Die FPÖ, die das Aus für das Nichtraucherschutzgesetz forderte, schweigt zu dem Thema.

Eine neue Regierung bedeutet für (rote) Teile des Kärntner Landtags auch neue Hoffnung. Der SPÖ-Klub wird am 13. Juni einen Antrag Richtung Kabinett Bierlein verabschieden. Die Bundesregierung soll aufgefordert werden, die Aufhebung des Rauchverbotes in der Gastronomie zurückzunehmen. „Hätte die Kurz-Koalition den Nichtraucherschutz nicht gekippt, wäre er längst in Kraft“, sagt Klubchef Herwig Seiser.