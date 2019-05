Facebook

Elf Kärntner Abgeordnete sind derzeit im Nationalrat vertreten © APA/Roland Schlager

Für die elf Kärntner Nationalratsabgeordnete wird es eine kurze Legislaturperiode, weil im September bereits vorgezogene Nationalratswahlen anstehen. Und keiner von ihnen weiß, ob es dann eine Fortsetzung gibt. Die Kärntner Parteien werden die Kandidatenlisten erst in den nächsten Wochen erstellen. Bis dahin gibt es für die Mandatare nicht mehr als Fragezeichen. Für die FPÖ, die bei der Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 in Kärnten stimmenstärkste Partei wurde, sitzen Sandra Wassermann, Christian Ragger, Max Linder, Erwin Angerer und Wendelin Mölzer im Parlament. Für die SPÖ zogen Philip Kucher, Wolfgang Knes und Irene Hochstetter-Lackner ein. Auf ÖVP-Mandaten sitzen Gabriel Obernosterer, Peter Weidinger und Angelika Kuss-Bergner. Ihr steht ein noch früheres Parlaments-Aus bevor. Denn die Völkermarkterin rückte im Dezember 2017 auf den Nationalratssitz von Elisabeth Köstinger nach, die damals Ministerin wurde. Und jetzt, nach der Abwahl der Bundesregierung, davon ausgeht, dass Köstinger auf ihren Parlamentssitz zurückkehrt. Als Nachrückerin sei ihr das von Anfang klar gewesen, sagt Kuss-Bergner nun und wartet noch auf eine Meldung der Bundespartei.