Die Kärntner SPÖ geht mit Luca Kaiser als Spitzenkandidat in die EU-Wahlen. Er will eine sozialere, gerechtere und nachhaltigere EU. Auf der Bundesliste ist Kaiser auf Platz neu gereiht.

SPÖ-Spitzenkandidat Luca Kaiser © Elisabeth Peutz

Der jüngste Kärntner EU-Spitzenkandidat ist Luca Kaiser. Der 24-Jährige Klagenfurter, der in Wien als Student der Politikwissenschaften im Finale ist, tritt für die SPÖ an. Nach Turbulenzen wurde der Sohn von Landeshauptmann Peter Kaiser von der Bundespartei statt auf den sechsten auf den neunten Platz der Bundesliste gereiht. Ein EU-Mandat ist damit nicht in Sicht. Die SPÖ hält im EU-Parlament derzeit fünf Sitze.

